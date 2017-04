Steven Berghuis, dua golnya menyelamatkan Feyenoord Rotterdam dari kekalahan versus PEC Zwolle - Twitter Feyenoord

Bisnis.com, JAKARTA - Pemuncak klasemen Feyenoord Rotterdam terganjal di markas PEC Zwolle dalam lanjutan pekan ke-30 Eredivisie Belanda, membuatnya didekati dua pesaing, Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven.

Bertanding di Stadion Mac³Park di Zwolle, Feyenoord bahkan sempat teringgal 2-0 akibat gol tuan rumah yang dicetak Queensy Meniq (3’) dan Bram van Polen (13’). Beruntung dua gol dari Steven Berghuis pada menit 26 dan 54 menyelamatkan Feyenoord dari kekalahan.

Hasil seri membuat jarak angka Feyenoord dengan peringkat kedua Ajax terpangkas. Nilai Feyenoord kini 73, hanya satu lebih banyak ketimbang Ajax yang sehari sebelumnya menghantam NEC Nijmegen 5-1.

Ancaman juga datang dari juara bertahan PSV Eindhoven yang menang Willem II Tilburg 5-0 berkat gol-gol Nicolas Isimat-Mirin (45’), Marco van Ginkel (56’ dan 84’), Gaston Pereiro (76’), dan Andres Guardado (82’).

Dengan tambahan 3 angka, PSV kini di posisi ketiga dengan nilai 68 dan masih memelihara asa untuk mempertahankan gelar.

Hasil lengkap pekan ke-30 yang berakhir pada Minggu tengah malam WIB (9/4/2017): Sparta Rotterdam 2 vs Excelsior 3; Vitesse Arnhem 4 vs SC Heerenveen 2; ADO Den Haag 4 vs Groningen 3; NEC Nijmegen 1 vs Ajax Amsterdam 5; Go Ahead Eagles 1 vs Heracles Almelo 4; AZ Alkmaar 1 vs Roda JC Kerkrade 1; PEC Zwolle 2 vs Feyenoord Rotterdam 2; Utrecht 3 vs Twente Enschede 0; PSV Eindhoven 5 vs Willem II Tilburg 0.

Sumber : Reuters