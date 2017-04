Dua andalan lini depan PSG Angel di Maria (kiri) dan Edinson Cavani - Reuters/Robert Pratta

Bisnis.com, JAKARTA - Dua gol striker Edinson Cavani membawa Paris Saint-Germain (PSG) menang dengan skor telak 4-0 atas En Avant Guingamp dalam laga penutup pekan ke-32 Ligue 1 Prancis pada Senin dini hari WIB (10/4/2017).

Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Parc des Princes, PSG sempat mengalami kesulitan menembus pertahanan tim tamu.

Baru ketika babak kedua berjalan 11 menit assist Cavani dapat diselesaikan dengan sempurna oleh Angel di Maria untuk menjebol gawang lawan yang yang dikawal kiper Karl Johan Johnsson.

Selepas itu, mengalirkan gol demo gol tuan rumah asuhan Unai Emery. Hanya 4 menit kemudian, Cavani mencetak gol pertamanya dalam pertandingan tersebut untuk menggandakan keunggulan PSG 2-0.

Hanya 10 menit berselang, Cavani kembali menjebol gawang Guingamp, kali ini ganti Di Maria memasok assist. Blaise Matuidi ikut mencatatkan nama di papan skor ketika laga memasuki injury time untuk mengakhir pertandingan dengan skor telak 4-0 untuk tuan rumah.

Dengan hasil itu, PSG terus bertahan di trek perburuan juara demi mempertahankan gelar kompetisi teratas di Prancis ini. PSG kini mengoleksi nilai 71 atau 3 angka di belakang pemuncak klasemen AS Monaco.

Hasil lengkap pekan ke-32: Lille OSC 1 vs OGC Nice 2; Angers SCO 0 vs AS Monaco 1; Nancy-Lorraine 3 vs Stade Rennais 0; Girondins Bordeaux 3 vs Metz 0; Olympique Lyonnais 1 vs Lorient 4; Dijon FCO 1 vs SC Bastia 2; SM Caen 0 vs Montpellier HSC 2; Toulouse 0 vs Olympique Marseille 0; Saint-Etienne 1 vs Nantes 1; Paris Saint-Germain 4 vs En Avant Guingamp 0.

Sumber : Reuters