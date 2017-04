Pemain Napoli Lorenzo Insigne selepas menjebol gawang Lazio - Reuters/Alberto Lingria

Bisnis.com, JAKARTA - Napoli dan AS Roma sama-sama menang dengan skor telak 3-0 untuk memanaskan persaingan berebut posisi kedua, sementara nasib berbeda didapat dua tim Milan dalam lanjutan pekan ke-31 Serie A Italia.

Dua gol Lorenzo Insigne membawa Napoli menang 3-0 atas tuan rumah Lazio dalam laga pada Senin dini hari WIB (10/4/2017) di Stadion Olimpico Roma. Insigne masok dua golnya pada menit ke-51 dengan assist Allan Marques dan ketika pertandingan memasuki injury time dengan umpan Piotr Zielinski.

Jika Lazio tumbang di kandang sendiri, tim ibu kota lainnya, AS Roma, justru berhasil memetik dengan skor 3-0 atas tuan rumah Bologna di Stadion Renato Dall'Ara berkat gol-gol yang dilesakkan Federico Fazio (25’), Mohamed Salah (41’), dan Edin Dzeko (75’).

Dengan hasil dua laga itu, Roma tetap di posisi kedua dengan 71 angka, sedangkan Napoli satu setrip di bawahnya dengan koleksi nilai 67.

Praktis keduanya terus bersaing ketat berebut posisi kedua yang diganjar dengan tiket langsung masuk fase grup Liga Champions Eropa. Sedangkan tim peringkat ketiga harus masuk jalur play-off melawan wakil negara lain untuk meraih selembar tiket ke fase grup Liga Champions.

Sementara itu, Inter Milan dan AC Milan meraih nasib berbeda. Inter dipermalukan tim penghuni zona degradasi Crotone dengan skor 1-2 di Stadion Ezio Scida, sedangkan AC Milan menang telak 4-0 atas tamunya Palermo di San Siro.

Kemenangan Crotone, tim peringkat 18, ditentukan dua gol Diego Falcinelli pada menit ke-18 lewat eksekusi penalti dan digandakannya 4 menit kemudian. Sedangkan Inter hanya bisa membalas sebiji gol pada menit 65 melalui kontribusi Danilo D’Ambrosio.

Ini kegagalan ketiga bagi Inter memetik poin penuh. Setelah mengganyang Atalanta pada pertengahan bulan lalu dengan skor supertelak 7-1, Inter lantas seri 2-2 di kandang Torino dan kalah 1-2 justru di kandang sendiri dari Sampdoria.

Dengan hasil ini, Inter turun satu setrip ke peringkat ketujuh dengan nilai 55 dan makin harus melupakan tiket ke zona Eropa.

Sementara itu, di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, tuan rumah AC Milan menghancurkan Palermo empat gol tanpa balasa berkat kontribusi gol-gol dari Jesus ‘Susu’ Joaquin (6’), Mario Pasalic (19’), Carlos Bacca (37’), dan Gerard Deulofeu (70’).

Kemenangan ini membuat Milan naik satu setrip ke posisi keenam menggeser Inter. Milan mengoleksi nilai 57. Sebaliknya, kekalahan membuat Palermo makin dekat ke jurang degradasi. Palermo kini menempati peringkat kedua dari bawah dengan nilai 15.

Berikut hasil pekan ke-31 hingga Minggu dini hari WIB (8/4/2017): Empoli 1 vs Pescara 1; Atalanta 1 vs Sassuolo 1; Juventus 2 vs Chievo Verona 0; Sampdoria 2 vs Fiorentina 2; Udinese 3 vs Genoa 0; Crotone 2 vs Inter Milan 1; AC Milan 4 vs Palermo 0; Bologna 0 vs AS Roma 3; Cagliari 2 vs Torino 3.

Jadwal berikutn ya (dalam WIB):

Senin, 10 April:

01:45 Lazio 0 vs Napoli 3.

Sumber : Reuters