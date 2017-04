Pelatih Las Palmas Quique Setien - 3djuegos.com

Bisnis.com, JAKARTA - Valencia, Eibar, Osasuna, dan Las Palmas mencatat kemenangan dalam lanjutan pekan ke-31 Divisi Primer La Liga Spanyol yang digelar hingga Senin dini hari WIB (10/4/2017).

Sementara itu, klasemen sementara masih dihuni juara Eropa Real Madrid dengan koleksi 72 angka atau 3 p;oin lebih banyak dibandingkan dengan juara bertahan FC Barcelona yang menempati posisi kedua.

Berikut hasil pekan ke-31 hingga Senin dini hari WIB: Villarreal 3 vs Athletic Bilbao 1; Espanyol 1 vs Deportivo Alaves 0; Real Madrid 1 vs Atletico Madrid 1; Sevilla 4 vs Deportivo La Coruna 2; Malaga 2 vs Barcelona 0; Granada 1 vs Valencia 3; Celta Vigo 0 vs Eibar 2; Osasuna 2 vs Leganes 1; Las Palmas 4 vs Real Betis 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Selasa, 11 April:

01:45 Real Sociedad vs Sporting Gijon

Klasemen sementara (main, selisih gol, nilai):

Real Madrid 30 +48 72 Barcelona 31 +60 69 Atletico Madrid 31 +32 62 Sevilla 31 +17 61 Villarreal 31 +21 54 Eibar 31 +10 50 Athletic Bilbao 31 +4 50 Real Sociedad 30 +2 49 Espanyol 31 +1 46 Celta Vigo 30 -6 41 Deportivo Alaves 31 -9 40 Valencia 31 -7 39 Las Palmas 31 -2 38 Malaga 31 -11 33 Real Betis 31 -18 31 Deportivo La Coruna 31 -17 28 Leganes 31 -22 27 Sporting Gijoin 30 -27 22 Granada 31 -38 20 Osasuna 31 -38 17

Sumber : Reuters