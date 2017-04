Striker Everton Romelu Lukaku selepas mencetak gol keempat ke gawang Leicester City - Reuters/Andrew Yates

Bisnis.com, JAKARTA - Laju enam kemenangan beruntun Leicester City, satu di antaranya di Liga Champions Eropa, terhenti di kandang Everton, Goodison Park di Liverpool, setelah dikalahkan tuan rumah 2-4 dalam pekan ke-32 Liga Primer Inggris pada Minggu tengah malam WIB (9/4/2017).

Kemenangan ini tak mengubah posisi kedua tim di papan klasemen. Everton menghuni peringkat ketujuh dengan 54 poin sementara Leicester di urutan 11 dengan 36 angka.

Everton membuka keunggulan saat laga baru dimulai. Berawal dari aksi Kevin Mirallas yang merangsek masuk ke area pertahanan Leicester, bola kemudian diberikannya kepada Tom Davis yang langsung melesakkannya ke gawang Leicester yang dikawal Kasper Schmeichel.

Hanya 3 menit berselang, Leicester menyamakan kedudukan. Gol diciptakan oleh Islam Slimani usai menerima bola buah serangan balik Demarai Gray.

Pada menit ke-10 giliran Leicester mengambil alih keunggulan melalui gol Marc Albrighton lewat eksekusi tendangan bebas. Bola bersarang di sudut atas gawang yang gagal dihalau kiper Joel Robles.

Everton mencetak gol kedua ke gawang sang juara bertahan untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yang dilesakkan oleh Romelu Lukaku dari jarak jauh usai menerima operan Ross Barkley.

Menjelang babak pertama berakhir, tepatnya menit ke-41, Everton kembali merebut keunggulan. Gol kali ini diciptakan oleh Phil Jagielka yang sukses memaksimalkan sepak pojok Mirallas.

Memasuki babak kedua, Everton memperbesar keunggulannya menjadi 4-2 pada menit ke-57 yang tercipta lewat gol kedua Lukaku. Mantan pemain Chelsea itu berhasil memanfaatkan lemahnya pertahanan Leicester usai mendapat umpan Jagielka. Hingga pertandingan usai, skor tetap 4-2.

Berikut hasil ke-32 hingga Minggu tengah malam WIB: Tottenham Hotspur 4 vs Watford 0; Manchester City 3 vs Hull City 1; Middlesbrough 0 vs Burnley 0; Stoke City 1 vs Liverpool 2; West Bromwich Albion 0 vs Southampton 1; West Ham United 1 vs Swansea City 0; Bournemouth 1 vs Chelsea 3; Sunderland 0 vs Manchester United 3.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Selasa, 11 April:

02:00 Crystal Palace vs Arsenal.

Sumber : Reuters, The Guardian, & Antara/PremierLeague.com