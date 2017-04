Ajax Amsterdam - Twitter AFC Ajax

Bisnis.com, JAKARTA - Ajax Amsterdam memetik kemenangan telak dengan skor 5-1 di markas NEC Nijmegen dalam pekan ke-30 Eredivisie Belanda, hasil yang membuatnya terus merapat ke pemuncak klasemen Feyenoord Rotterdam.

Kemenangan tim besutan Peter Bosz di Stadion Goffer pada Minggu dini hari WIB (9/4/2017) itu diraih berkat gol-gol yang dicetak David Neres, Bertrand Traore, dan Hakim Ziyech, sementara tuan rumah membalas lewat Ferdi Kadioglu.

Tambahan tiga poin membuat Ajax kini mengantongi 72 poin dan menyamai perolehan poin pemuncak klasemen sementara, Feyenoord (72), yang baru akan main pada Minggu malam WIB.

Laga baru berjalan 4 menit saat Ajax memperoleh keunggulan berkat gol bunuh diri Wojciech Golla yang berusaha menghalau bola umpan silang Traore namun malah tanpa sengaja mengarahkannya ke dalam gawang sendiri.

Hanya 4 menit berselang Neres menggandakan keunggulan Ajax dengan sepakan kaki kiri jarak dekat sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Pada menit 32, Ajax kian menjauh dari kejaran tuan rumah setelah Traore menyelesaikan umpan kiriman Davy Klaassen dengan tendangan kaki kiri yang tak terbendung penjaga gawang Joris Delle.

NEC hanya membalas satu gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 saat Kadioglu melepaskan tendangan dari tepian kotak penalti yang berasal dari bola sodoran Mohamed Rayhi.

Tapi di sisi lain, tim tamu kembali menjauhkan ketimpangan gol berkat aksi kedua Traore, lagi-lagi menyelesaikan umpan dari Klaassen.

Klaassen melengkapi raihan assist ketiganya dengan mengirimkan umpan yang berhasil dimanfaatkan Hakim Ziyech pada menit 78 untuk memastikan kemenangan Ajax 5-1 atas NEC.

Hasil pekan ke-30 hingga Minggu dini hari WIB: Sparta Rotterdam 2 vs Excelsior 3; Vitesse Arnhem 4 vs SC Heerenveen 2; ADO Den Haag 4 vs Groningen 3; NEC Nijmegen 1 vs Ajax Amsterdam 5; Go Ahead Eagles 1 vs Heracles Almelo 4.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 9 April:

17:30 AZ Alkmaar vs Roda JC Kerkrade

19:30 PEC Zwolle vs Feyenoord Rotterdam

19:30 Utrecht vs Twente Enschede

21:45 PSV Eindhoven vs Willem II Tilburg.

Sumber : Antara/UEFA.com