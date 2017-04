Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Juventus Gonzalo Higuain memborong dua gol yang mengantarkan kemenangan timnya atas Chievo Verona dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-31 Serie A di Stadion Juventus, Torino, Italia, pada Minggu dini hari WIB (9/4/2017).

Berkat kemenangan tersebut, tim besutan Maximiliano Allegri itu kian mantap di puncak klasemen dengan raihan 77 poin, terpaut 9 poin dari pesaing terdekat mereka, AS Roma (68), yang baru melakoni laga pada Minggu malam WIB.

Higuain membuka keunggulan Juventus pada menit 23 saat ia dengan tenang melepaskan tendangan menyambut umpan tarik kiriman Paulo Dybala dari sisi kanan kotak penalti Chievo.

Ketenangan Juventus tampil mendominasi pertandingan dengan menguasai 57 persen bola membuahkan hasil gol kedua Higuain yang memastikan kemenangan skuat Nyonya Tua lewat penyelesaian umpan satu dua sentuhan dengan Stephan Lichtsteiner pada menit 84.

Berikut hasil pekan ke-31 hingga Minggu dini hari WIB (8/4/2017): Empoli 1 vs Pescara 1; Atalanta 1 vs Sassuolo 1; Juventus 2 vs Chievo Verona 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

17:30 Sampdoria vs Fiorentina

20:00 Udinese vs Genoa

20:00 Crotone vs Inter Milan

20:00 AC Milan vs Palermo

20:00 Bologna vs AS Roma

20:00 Cagliari vs Torino

Senin, 10 April:

01:45 Lazio vs Napoli.

