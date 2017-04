Striker Manchester United Zlatan Ibrahimovic (kedua kiri) melepas tendangan yang menjebol gawang Sunderland - Reuters/Lee Smith

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United kembali ke jalur 3 angka dengan menaklukkan tuan rumah Sunderland dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan lanjutan pekan ke-32 Liga Primer Inggris di Stadium of Light pada Minggu malam WIB (9/4/2017).

Sebelumnya, di pentas Liga Primer tim berjuluk Setan Merah itu hanya bisa main seri 0-0 versus West Bromwich Albion dan 1-1 versus Everton justru ketika bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Old Trafford di Kota Manchester.

Di markas Sunderland kali ini, ketiga gol MU dikontribusi oleh bomber Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-30, Henrikh Mkhitaryan 2 menit setelah kick off babak kedua, dan pemain pengganti Marcus Rashford pada menit ke-88.

Gol pertama MU dihasilkan Ibrahimovic menyelesaikan assist Ander Herrera dan di tengah hadangan empat pemain Sunderland mampu melepas tendangan kaki kanan keras yang gagal ditepis kiper Jordan Pickford.

Pada menit ke-42, MU diuntungkan dengan kelebihan jumlah pemain setelah gelandang Sebastian Larsson kena kartu merah dari wasit Craig Pawson setelah tanpa sengaja menghantam Ander Herrera.

Memasuki babak kedua, MU langsung mampu menggandakan keunggulan lewat Mkhitaryan. Menerima bola dari Luke Shaw, dia melepas tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti meskipun dalam keadaan dibayangi pemain belakang Sunderland Lee Cattermole.

MU memastikan membungkus kemenangan dengan skor telak 3-0 setelah Rashford, yang baru masuk pada menit 64 menggantikan Jesse Lingard, menuntaskan dengan gol kerja sama yang dibangun Paul Pogba dan Ibrahimovic. Ini gol pertama Rashford di Liga Primer sejak September tahun lalu.

Dengan kemenangan itu, MU naik satu setrip ke posisi kelima, menggeser Arsenal, dengan koleksi 57 angka, di bawah Chelsea (75), Tottenham Hotspur (68), Liverpool (63), dan rival sekota Manchester City (61).

Sebaliknya bagi Sunderland, yang ditukangi mantan pelatih MU David Moyes, semakin terbenam di dasar klasemen dengan koleksi nilai hanya 20 atau terpaut 10 angka dari zona aman.

Berikut hasil ke-32 hingga Minggu pk. 21:30 WIB: Tottenham Hotspur 4 vs Watford 0; Manchester City 3 vs Hull City 1; Middlesbrough 0 vs Burnley 0; Stoke City 1 vs Liverpool 2; West Bromwich Albion 0 vs Southampton 1; West Ham United 1 vs Swansea City 0; Bournemouth 1 vs Chelsea 3; Sunderland 0 vs Manchester United 3.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 9 April:

22:00 Everton vs Leicester City

Selasa, 11 April:

02:00 Crystal Palace vs Arsenal.

Sumber : Reuters & The Guardian