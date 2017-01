Bisnis.com, JAKARTA - Deportivo Alaves, kontestan Divisi Primer La Liga, melaju ke semifinal Piala Raja (Copa del Rey) meski hanya seri 0-0 saat menjamu Alcorcon tim Divisi Segunda, level kedua dalam sistem sepak bola Spanyol, di Stadion De Mendizorroza.

Dengan hasil laga leg kedua pada Rabu pagi WIB (25/1/2017) itu, Alaves menang dengan skor agregat 2-0 lantaran dalam leg pertama menang 2-0 di kandang Alcorcon, Stadion Santo Domingo.

Trofi Copa del Rey - Betstudy.com

Hasil lengkap leg pertama perempat final Copa del Rey: Alcorcon 0 vs Deportivo Alaves 2; Real Madrid 1 vs Celta Vigo 2; Atletico Madrid 3 vs Eibar 0; Real Sociedad 0 vs Barcelona 1.

Hasil dan jadwal pertandingan leg kedua (dalam WIB):

Rabu, 25 Januari:

Deportivo Alaves 0 vs Alcorcon 0 (Alaves menang agregat 2-0)

Kamis, 26 Januari:

01:15 Eibar vs Atletico Madrid

03:15 Celta Vigo vs Real Madrid

Jumat, 27 Januari:

03:15 Barcelona vs Real Sociedad.

Sumber : Soccerway