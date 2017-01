Bisnis.com, JAKARTA - Perebutan trofi Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) segera memasuki leg kedua babak perempat final atau 8 besar.

Perhatian utama terarah ke Real Madrid yang dalam pertandingan leg pertama menyerah di kandang sendiri, Santiago Bernabeu, dari Celta Vigo dengan skor tipis 1-2.

Cristiano Ronaldo, juru gedor Real Madrid, harus menang di Celta untuk meneruskan kiprah di Copa del Rey - Reuters

Dalam leg kedua, Madrid harus bertandang ke markas Celta di Kota Vigo. Kemenangan selisih satu gol dengan mencetak minimal dua gol (3-2, 4-3, dan seterusnya) akan meloloskan skuat asuhan Zinedine Zidane ke babak semifinal.

Namun, jika Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya bisa menang 1-0, Celta-lah yang akan melaju ke fase empat besar.

Sementara, Barcelona dan Atletico Madrid layak disebut telah menjejakkan satu kaki di semifinal. Barca menang 1-0 di kandang lawan atas Real Sociedad di leg pertama, kemenangan pertama Barca selama 10 tahun terakhir di Stadion Anoeta, sedangkan Atletico menang telak 3-0 di kandang sendiri versus Eibar.

Hasil lengkap leg pertama perempat final Copa del Rey: Alcorcon 0 vs Deportivo Alaves 2; Real Madrid 1 vs Celta Vigo 2; Atletico Madrid 3 vs Eibar 0; Real Sociedad 0 vs Barcelona 1.

Jadwal pertandingan leg kedua (dalam WIB):

Rabu, 25 Januari:

01:15 Deportivo Alaves vs Alcorcon

Kamis, 26 Januari:

01:15 Eibar vs Atletico Madrid

03:15 Celta Vigo vs Real Madrid

Jumat, 27 Januari:

03:15 Barcelona vs Real Sociedad.

Sumber : Reuters