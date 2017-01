Bisnis.com, JAKARTA - Inter Milan menundukkan tuan rumah Palermo dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-21 Liga Italia Seri A di Stadion Renzo Barbera di Palermo pada Minggu malam WIB (22/1/2017).

Laga tersebut diwarnai dua kartu merah, masing-masing satu buah untuk kedua belah pihak, yakni bek Inter Cristian Ansaldi pada menit 79 dan gelandang Palermo Alessandro Gazzi pada menit 90+5.

Pemain Inter Milan Joao Mario (kiri) mencetak gol ke gawang Palermo - Twitter Inter Milan

Ansaldi menerima kartu kuning keduanya setelah ia dianggap melakukan pelanggaran keras oleh wasit Massimiliano Irrati yang segera mendapatkan gelombang protes dari para pemain bahkan pelatih Inter, Stefano Pioli. Sementara Gazzi menerima kartu kuning kedua di pengujung laga.

Joao Mario, yang masuk menggantikan Ever Banega pada menit 55, mencetak gol semata wayang setelah melepaskan diri dari kawalan untuk menyambut umpan silang Antonio Candreva dengan tendangan first time dari jarak dekat menaklukkan penjaga gawang Josip Posavec pada menit 65.

Sepanjang laga, bahkan ketika mereka hanya bermain dengan 10 pemain melawan 11 pemain, Inter tampil mendominasi tak kurang dari 60 persen penguasaan bola dan melepaskan 16 percobaan tembakan yang enam di antaranya menemui sasaran.

Meski demikian mereka hanya bisa mencetak satu gol, yang cukup membuat mereka pulang dengan tiga poin penuh untuk naik ke peringkat kelima klasemen dengan raihan 39 poin, melewati rival sekota mereka AC Milan (36) yang kalah 1-2 dari Napoli (44) sehari sebelumnya.

Sementara itu Palermo (10) melorot ke urutan 19, dan makin terjerembab dalam pertarungan menghindari degradasi.

Berikut hasil pertandingan pekan ke-21 hingga Minggu pk. 21:45 WIB: Chievo Verona 0 vs Fiorentina 3; AC Milan 1 vs Napoli 2; Juventus 2 vs Lazio 0; Genoa 2 vs Crotone 2; Palermo 1 vs Inter Milan 0; Pescara 0 vs Sassuolo 3; Bologna 2 vs Torino 0; Empoli 1 vs Udinese 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Senin, 23 Januari:

00:00 Atalanta Bergamo 1 vs Sampdoria 0 (hingga menit 65)

02:45 AS Roma vs Cagliari.

Sumber : Antara/LegaSerieA.it