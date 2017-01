Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, menyelamatkan timnya dari kekalahan dan menahan imbang Athletic Bilbao 2-2 dalam laga pekan ke-19 La Liga Spanyol di Stadion San Mames di Bilbao pada Senin dini hari WIB (23/1/2017).

Griezmann mencetak gol pada menit 80 setelah menyelesaikan umpan sodoran Fernando Torres dengan tendangan kaki kiri dari jarak jauh yang melesat cepat dan tak terhalau penjaga gawang Gorka Iraizoz demi membatalkan keunggulan yang sempat dimiliki Bilbao.

Striker Atletico Madrid Antoine Griezmann selepas menjebol gawang Athletic Bilbao - Reuters/Eloy Alonso

Atletico sebelumnya unggul 1-0 atas Bilbao lewat gol Koke pada saat laga baru berjalan 3 menit, saat umpan silang yang ia lepaskan ke dalam kotak penalti melengkung tajam hingga melesak ke dalam gawang.

Tiga menit jelang turun minum Bilbao menyamakan kedudukan 1-1 setelah umpan tarik Inaki Williams berhasil diselesaikan dengan cantik oleh Inigo Lekue.

Bilbao lantas sepenuhnya membalikkan keadaan 2-1 atas Atletico pada menit 56 saat bek kanan De Marcos menyeruak ke dalam kotak penalti untuk menanduk mudah umpan silang kiriman Raul Garcia, sebelum kemudian tim tamu menyamakan kedudukan lewat Griezmann 10 menit jelang waktu normal usai.

Hasil itu membuat posisi kedua tim di klasemen tak berubah, Atletico tetap pada peringkat keempat dengan mengumpulkan 35 poin, sedangkan Bilbao (29) masih pada urutan ketujuh.

Berikut hasil pertandingan pekan ke-19 Divisi Primer La Liga hingga Minggu pk. 22:30 WIB: Las Palmas 1 vs Deportivo La Coruna 1; Espanyol 3 vs Granada 1; Real Madrid 2 vs Malaga 1; Deportivo Alaves 2 vs Leganes 2; Villarreal 0 vs Valencia 2; Osasuna 3 vs Sevilla 4; Athletic Bilbao 0 vs Atletico Madrid

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Senin, 23 Januari:

00:30 Real Betis 0 vs Sporting Gijon 0 (babak I)

00:30 Real Sociedad 0 vs Celta Vigo 0 (babak I)

02:45 Eibar vs Barcelona.

Sumber : Antara/LaLiga.es