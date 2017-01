Bisnis.com, JAKARTA - Chelsea menundukkan Hull City dengan skor 2-0 dalam laga penutup pekan ke-22 Liga Primer Inggris yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge di London, pada Senin dini hari WIB (23/1/2017).

Diego Costa membuka skor pada injury time babak pertama dengan memaksimalkan umpan silang Viktor Moses. Kapten Chelsea Gary Cahill menggandakan keunggulan tuan rumah 9 menit jelang laga usai melalui sundulan kepala dengan menyambar umpan tendangan bebas Cesc Fabregas.

Para pemain Chelsea merayakan gol Diego Costa (kanan) ke gawang Hull City - Reuters/Eddie Keogh

Hull City mendapatkan kerugian ganda dengan cederanya gelandang Ryan Mason yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat berbenturan kepala dengan Cahill yang membuat pertandingan terhenti sekitar 10 menit. Dia kemudian digantikan dengan David Meyler pada menit ke-21.

Dengan kemenangan tersebut, Chelsea semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer dengan mendulang 55 poin, jauh meninggalkan Arsenal di peringkat kedua dengan nilai 47 setelah menang dramatis 2-1 atas Burnley.

Sementara itu, kekalahan ini membuat Hull City terus terbenam di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-19, dengan nilai 16 dan hanya satu angka lebih baik ketimbang Sunderland yang menghuni dasar klasemen.

Berikut hasil lengkap pertandingan pekan ke-22:

Liverpool 2 vs Swansea City 3; AFC Bournemouth 2 vs Watford 2; Crystal Palace 0 vs Everton 1; Middlesbrough 1 vs West Ham United 3; Stoke City 1 vs Manchester United 1; West Bromwich Albion 2 vs Sunderland 0; Manchester City 2 vs Tottenham Hotspur 2; Southampton 3 vs Leicester City 0; Arsenal 2 vs Burnley 1; Chelsea 2 vs Hull City 0.

Sumber : Reuters