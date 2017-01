Bisnis.com, JAKARTA - Arsenal mengatasi Burnley dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan pekan ke-22 Liga Primer Inggris meski harus bermain dengan 10 pemain sejak Granit Xhaka menerima kartu merah pada menit 65 di Stadion Emirates di London pada Minggu malam WIB (22/1/2017).

Dua penalti, masing-masing untuk satu buah untuk kedua belah pihak, mewarnai menit-menit tambahan pertandingan yang awalnya diumumkan akan berlangsung selama 7 menit, namun dijalani hingga 8 menit.

Alexis Sanchez (kanan) mencetak gol kemenangan Arsenal atas Burnley - Reuters/Dylan Martinez

Selain itu, diusirnya pelatih Arsenal, Arsene Wenger, ketika injury time babak kedua memasuki menit ke-5 menyusul kericuhan kecil yang terjadi di dalam lapangan juga turut mewarnai laga tersebut.

Meski demikian, Arsenal berhasil meninggalkan pertandingan dengan raihan poin penuh untuk melejit ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 47 poin, melompati Tottenham Hotspur (46) dan Liverpool (45) yang gagal meraih tiga poin penuh.

Sementara bagi Burnley (26), kekalahan itu membuat mereka melorot ke urutan ke-13 klasemen, disalip Southampton (27) yang beberapa jam sebelumnya menghajar juara bertahan Leicester City 3-0.

Meski tampil dominan, Arsenal harus menunggu hingga menit 59 untuk memecah kebuntuan lewat situasi sepak pojok yang dilepaskan Mesut Ozil dan disambut tandukan bek Shkodran Mustafi di area tiang jauh demi membuka keunggulan 1-0 atas Burnley.

Akan tetapi Arsenal lantas harus bermain dengan 10 pemain pada menit 65 ketika Xhaka berusaha merebut kembali bola dari Steven Defour, akibat umpan buruk yang dilepaskannya, dengan jegalan keras yang berujung kartu merah setelah wasit Jonathan Moss berkonsultasi dengan hakim garis.

Moss lantas menunjuk titik putih setelah Francis Coquelin menjatuhkan Ashley Barnes di dalam area terlarang, dan Andre Gray yang menjadi algojo dengan dingin melesakkan bola melewati penjaga gawang Petr Cech pada menit 90+3.

Hanya 2 menit berselang kericuhan di dalam lapangan berujung kartu kuning untuk Mustafi dan diusirnya Wenger dari tepi lapangan.

Namun, tuan rumah dinaungi keberuntungan, sebab pada menit 97 Ben Mee mengangkat kaki terlalu tinggi di dalam kotak penalti hingga menjatuhkan Laurent Koscielny yang tengah berupaya menyambut umpan silang Alexis Sanchez dan Moss pun segera menunjuk titik putih.

Sanchez yang menjadi algojo dengan tenang memastikan kemenangan Arsenal 2-1 atas Burnley.

Berikut hasil pertandingan pekan ke-22 hingga Minggu tengah malam:

Liverpool 2 vs Swansea City 3; AFC Bournemouth 2 vs Watford 2; Crystal Palace 0 vs Everton 1; Middlesbrough 1 vs West Ham United 3; Stoke City 1 vs Manchester United 1; West Bromwich Albion 2 vs Sunderland 0; Manchester City 2 vs Tottenham Hotspur 2; Southampton 3 vs Leicester City 0; Arsenal 2 vs Burnley 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 22 Januari:

23:30 Chelsea 1 vs Hull City 0 (hingga menit ke-70).

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara/PremierLeague.com