Bisnis.com, JAKARTA - Kemenangan Bayern Munchen atas Freiburg 2-1, Borussia Dortmund mengatasi Werder Bremen 2-1, dan RB Leipzig menyikat Eintracht Frankfurt 3-0 menjadi hasil terpenting di antara rangkaian pertandingan pekan ke-17 Bundesliga Jerman hingga Minggu dini hari WIB (22/1/2017).

Dengan rangkaian pertandingan yang telah dilaksanakan, Bayern Munchen memimpin klasemen dengan nilai 42, atau 3 poin di depan peringkat kedua RB Leipzig.

Bendera Bundesliga Jerman - The Yellow Cap

Berikut hasil pertandingan Bundesliga pekan ke-17 hingga Minggu dini hari WIB: Freiburg 1 vs Bayern Munchen 2; Schalke 1 vs Ingolstadt 0; Wolfsburg 1 vs Hamburg SV 0; Augsburg 0 vs Hoffenheim 2; Werder Bremen 1 vs Borussia Dortmund 2; Darmstadt 0 vs Borussia Monchengladbach 0; RB Leipzig 3 vs Eintracht Frankfurt 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 22 Januari:

21:30 Bayer 04 Leverkusen vs Hertha Berlin

23:30 Mainz 05 vs Koln.

Sumber : Bundesliga.com