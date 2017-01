Bisnis.com, JAKARTA - Torino dan AC Milan masing-masing mencetak dua gol dalam interval waktu 5 menit untuk menjadikan skor akhir pertandingan penutup pekan ke-20 Serie A Italia imbang 2-2 pada Selasa pagi WIB (17/1/2017).

Dalam pertandingan di Olimpico Grande Torino, tuan rumah memimpin 2-0 lewat Andrea Belotti (21’) dan Marco Benassi (26’), namun tim tamu berhasil membalas dua gol juga lewat Andrea Bertolacci (55’) dan penalti Carlos Bacca (60’).

Penyerang AC Milan Carlos Bacca - Reuters/Alessandro Garofalo

Mengulang pertemuan pertama Agustus tahun lalu di awal musim 2016-2017, kiper Milan Gianluigi Donnarumma kembali membuat penyelamatan atas tendangan penalti pemain Torino.

Saat itu kiper yang bulan depan berusia 18 tahun tersebut mampu membendung tendangan penalti Belotti ketika injury time babak kedua telah berjalan 6 menit dan kali ini dia sukses memblok penalti Adem Ljajic dan bola rebound disambar Iago Falque namun melayang di atas mistar gawang.

Wasit Paolo Tagliavento menetapkan hukuman penalti setelah bek Milan Ignazio Abate menjatuhkan gelandang Torino Antonio Barreca di dalam kotak terlarang pada menit ke-32.

Kegagalan penalti itu harus dibayar mahal Torino, karena Milan kemudian mampu memberi balasan dua gol. Padahal, jika penalti itu sukses dikonversi menjadi gol, maka peluang Torino untuk menang makin besar karena skor 3-0.

Bahkan beruntung Torino tidak menelan kekalahan, karena selain dua gol, Milan juga sebenarnya mempunyai dua peluang lagi yang gagal membuahkan gol.

Milan mesti mengakhiri pertandingan dengan hanya 10 pemain setelah pemain belakang Alessio Romagnoli terkena kartu kuning kedua pada menit ke-89.

Dengan hasil imbang 2-2, poin Milan kini 37 dan duduk di posisi kelima klasemen sementara, sedangkan Torino ada di peringkat kesembilan dengan nilai 30. Adapun di posisi teratas masih bertengger Juventus dengan nilai 45 meski kalah dari Fiorentina dengan skor 1-2.

Berikut hasil lengkap pertandingan pekan ke-20 Serie A: Crotone 0 vs Bologna 1; Inter Milan 3 vs Chievo Verona 1; Cagliari 4 vs Genoa 1; Lazio 2 vs Atalanta 1; Sampdoria 0 vs Empoli 0; Sassuolo 4 vs Palermo 1; Napoli 3 vs Pescara 1; Udinese 0 vs AS Roma 1; Fiorentina 2 vs Juventus 1; Torino 2 vs AC Milan 2.

Sumber : Reuters