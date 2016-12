Bisnis.com, JAKARTA - Tottenham Hotspur membantai tuan rumah Southampton dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan penutup pekan ke-18 Liga Primer Inggris yang berlangsung pada Kamis pagi WIB (29/12/2016).

Dalam laga di Stadion St. Mary, markas Soton, tuan rumah seperti bakal menuai poin penuh ketika Virgil van Dijk berhasil membuka skor melalui sundulan kepala yang keras dengan memaksimalkan umpan silang James Ward-Prowse ketika pertandingan baru berjalan 2 menit.

Dele Alli (tengah, 20) mencetak gol pembuka Spurs ke gawang Soton - Reuters/Eddie Keogh

Namun, Spurs segera bangkit. Pada menit ke-19 Dele Alli mampu memberikan gol penyeimbang 1-1 juga melalui sundulan kepala dengan memenangi duel udara melawan Van Dijk. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, arah angin pertandingan benar-benar berbalik. Ujung tombak Harry Kane sukses mengkonversi umpan Christian Eriksen dari sepak pojok demi membawa Spurs berbalik unggul 1-2. Lagi-lagi gol ini berasal dari sundulan kepala.

Kane hampir saja mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, namun hadiah penalti dari wasit Mike Dean pada menit ke-58 gagal dimaksimalkan menjadi gol, tendangannya hanya menghantam mistar gawang.

Penalti diberikan akibat Nathan Redmond melakukan pelanggaran terhadap Dele Alli di dalam kotak penalti dan dalam posisi penyerang Spurs itu sangat terbuka untuk mencetak gol. Pelanggaran itu berbuah kartu merah bagi Redmond.

Meski begitu, Spurs masih dapat menjebol gawang Soton dua kali lagi lewat tendangan Son Heung-min pada menit 85 dan sepakan Dele Alli 2 menit kemudian. Kedua gol itu merupakan hasil akhir yang bagus dari skema serangan balik Spurs di tengah upaya Soton mencari gol balasan. Skor akhir 1-4 untuk Spurs.

Dengan hasil itu, Spurs kini ada di posisi kelima klasemen sementara Liga Primer dengan nilai 36, sedangkan Soton tiga setrip di bawahnya dengan nilai 24.

Hasil lengkap pertandingan pekan ke-18: Watford 1 vs Crystal Palace 1; Arsenal 1 vs West Bromwich Albion 0; Burnley 1 vs Middlesbrough 0; Chelsea 3 vs AFC Bournemouth 0; Leicester City 0 vs Everton 2; Manchester United 3 vs Sunderland 1; Swansea City 1 vs West Ham United 4; Hull City 0 vs Manchester City 3; Liverpool 4 vs Stoke City 1; Southampton 1 vs Tottenham Hotspur 4.

