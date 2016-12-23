Bisnis.com, JAKARTA - Edinson Cavani mencetak satu gol saat juara bertahan Paris Saint-Germain menang telak 5-0 atas juru kunci Lorient dalam pekan ke-19 Ligue 1 Prancis.
Tambahan gol dari titik penalti itu membuatnya memantapkan diri sebagai top skor sementara dengan torehan 18 gol. Berikut daftar pencetak gol sementara Ligue 1:
18 Gol: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)
13 Gol: Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais)
11 Gol: Radamel Falcao (Monaco)
10 Gol: Alassane Plea (Nice), Bafetimbi Gomis (Olympique Marseille)
8 Gol: Mario Balotelli (Nice), Ivan Santini (SM Caen)
7 Gol: Guido Carrillo (AS Monaco), Benjamin Moukandjo (Lorient), Ryad Boudebouz (Montpellier HSC), Martin Braithwaite (Toulouse)
6 Gol: Famara Diedhiou (Angers SCO), Thomas Lemar (AS Monaco), Jimmy Briand (En Avant Guingamp), Mevlut Erdinc (Metz), Steve Mounie (Montpellier HSC), Lucas Moura (Paris Saint-Germain), Enzo Crivelli (SC Bastia)
5 Gol: Fabinho (AS Monaco), Valere Germain (AS Monaco), Lois Diony (Dijon FCO), Julio Tavares (Dijon FCO), Rodrigue Ninga (Montpellier HSC), Wylan Cyprien (Nice), Florian Thauvin (Olympique Marseille), Giovanni Sio (Stade Rennes), Ola Toivonen (Toulouse).
Sumber : Reuters