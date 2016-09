CALON KETUA UMUM PSSI: Erwin Aksa Calonkan Diri

Martin Sihombing

Bisnis.com, MAKASSAR - CEO Bosowa Group Erwin Aksa resmi mendaftar sebagai sebagai calon ketua umum PSSI di gedung sekretariat Komite Pemilihan (KP) kongres PSSI, Gedung Pepabri Jakarta Pusat.



Direktur Klub PSM, Sumirlan mengatakan pendaftaran itu dilaksanakan pada hari terakhir yakni 5 September 2016. "Alhamdulillah, EA (Erwin Aksa) sudah resmi mendaftarkan diri sekaligus menyerahkan berkas yang menjadi persyaratan,"ujarnya, di Makassar, Selasa (6/9/2016).



Pengusaha asal Makassar itu akan bersaing dengan beberapa nama seperti Jenderal (Purn) Moeldoko, Letjen Edy Rahmayadi, Bernhard Limbong, Edy Sofyan, Kurniawan Dwi Yulianto, Arief Putra Wicaksono, Eddy Sumboko serta Imam Nuhrawi.



Sementara untuk Exco PSSI juga ada namanya sendiri bersama beberapa sosok lain yang juga sebagai bakal calon seperti Very Mulyadi, Gusti Randa, Joko Driyono, Pieter Tanuri, Yunus Nusi, Ferry Paulus, Yoyok Sukawi serta Umuh Muchtar.



Selanjutnya ada pula Gede Widiade, David Sulaksmono, Johar Ling Eng, Marzuki, Gatot Dr Hidayat, Peter Kalakmabin, Herdiat, Juni A Rachman, Muddai Maddang, Refrizal, Papat Yunisal, Dwi Iriyanto, Jackson Kumaat, Maurice Tuguis, Achsanul Kosasih hingga Ari Suted.



Sementara itu, pihaknya mengaku bangga dengan kepastian tuan rumah kongres biasa yang akan menentukan ketua umum, wakil ketua umum dan EXCO PSSI.



Mantan kapten PSM Makassar era 80-an itu juga mengapresiasi pengurus PSSI pusat lantaran mengabulkan permintaan manajemen Juku Eja menjadi tuan rumah dalam kongres tersebut.



Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK), maka seluruh peserta akan check in di salah satu hotel di Makassar pada 16 Oktober 2016. Selanjutnya akan keluar atau check out pada 18 Oktober mendatang.



Pihaknya juga mengaku akan segera menyiapkan segala keperluan termasuk dalam hal pembentukan kepanitian lokal untuk mendukung panitia pusat demi menyukseskan agenda besar tersebut.



"Tentunya akan banyak orang yang akan menghadiri kongres PSSI nanti. Makanya kamia akns egera membentuk kepanitaan untuk mengurus segala keperluan demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kongres," ujarnya.