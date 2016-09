Tampil Bagus di Awal Musim, Bale Dinilai Mulai Sombong ke Pemain Madrid Lainnya

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Tampil kinclong dalam dua pekan pertama La Liga Spanyol musim ini ternyata membuat kepala Gareth Bale “membesar”. Pemain depan Real Madrid itu dinilai mulai sombong.



"Sejumlah pemain tidak suka terhadap tuntutan Bale meminta gaji tinggi kepada Florentino Perez," demikian harian yang terbit di Barcelona, Sport, menuliskan kemarin. Perez yang dimaksudkan tak lain adalah Presiden Madrid.



Bale memang tampil ciamik musim ini. Ia, misalnya, mencetak dua gol dalam dua pertandingan La Liga. Satu golnya bahkan dicetak hanya dalam waktu 72 detik!



Namun, sejumlah pemain, menurut Sport, menilai catatan kinclong tersebut belum membuktikan kehebatan Bale. Sebab, pada musim-musim sebelumnya, peformanya payah.



Sejak dibeli Madrid dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2013, Bale baru mengoleksi 60 gol dalam 125 pertandingan. Selama di Madrid, pemain asal Wales itu pun belum pernah mencetak lebih dari 20 gol di La Liga per musimnya.



Padahal, Los Blancos, julukan Madrid, membelinya dengan harga yang sangat mahal, yakni 85 juta pound sterling atau setara dengan Rp 1,4 triliun. Angka itu sempat membuatnya menjadi pemain termahal di dunia sebelum dipecahkan Paul Pogba.



Pogba mengalahkan rekor pembelian Bale sebagai pemain termahal sedunia setelah dibeli Manchester United dengan harga 89 juta pound atau Rp 1,5 triliun dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini.



Harga Bale yang begitu mahal memang kontras dengan performa yang diberikannya kepada Madrid. Apalagi, Bale juga sering sakit-sakitan. Sepanjang musim lalu, misalnya, ia menderita lima kali cedera.



Akibatnya, ia harus absen dalam 17 pertandingan di semua kompetisi. Tentu saja ini sangat merugikan Madrid. Setidaknya, mereka gagal meraih gelar La Liga dan Copa del Rey.



Tak mengherankan jika tuntutan Bale meminta kenaikan gaji mendapat tentangan dari rekan-rekannya di ruang ganti. "Tuntutan Bale tidak masuk akal karena belum sesuai dengan performanya,” kata seorang sumber seperti dikutip dari Marca.



Gaji Bale di Madrid sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni 305 ribu euro atau sekitar Rp 4,4 miliar per pekan. Dengan gaji sebesar itu, Bale menjadi pemain kedua dengan gaji terbesar di Madrid setelah Cristiano Ronaldo.



Gaji yang diterima Bale ini jauh di atas gaji para pemain lain yang rata-rata hanya mendapatkan 200 ribu euro atau setara dengan Rp 2,9 miliar per pekan. Selisihnya terlalu besar. Tak mengherankan jika kemudian muncul kecemburuan di ruang ganti.



Hingga Ahad sore, belum ada pernyataan atau pun bantahan dari Bale ataupun Madrid. Barangkali karena Bale sedang sibuk berlatih bersama tim nasional Wales. Mereka akan menghadapi Moldova dalam laga pertama babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2018 Zona Eropa di Stadion Cardiff City, Cardiff, Wales, pada dinihari nanti.