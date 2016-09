Jadwal Timnas Indonesia Vs Malaysia, Ini Harga Tiket yang Dijual

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah menyiapkan sekitar 22.000 lembar tiket laga uji coba internasional perdana Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Manahan Solo, Selasa malam, 6 September 2016.



"Kami telah menyiapkan sebanyak 22.080 lembar tiket pertandingan uji coba Indonesia melawan Malaysia di Solo tersebut," kata Direktur Marketing PSSI Edhie Prasetyo dalam pernyataannya di laman resmi PSSI, Jumat.



Dia mengatakan hingga saat ini semua persiapan panitia pelaksana pertandingan sudah matang untuk menghadapi laga syarat gengsi ini. "Dari 22.080 lembar tiket, rinciannya adalah 21.500 tiket untuk yang berbayar, undangan 580 tiket. Kami cetak segitu karena kami melihat kapasitas Stadion Manahan," kata Edhie.



Tiket pertandingan tersebut, tambah Edhie, sudah dapat dilakukan pemsesanan mulai hari Kamis (1/9) kemarin dan pada di lokasi pertandingan saat hari H.



"Tiket sudah dapat dipesan sejak tanggal 1 September namun pengambilan tiket di ticket box Stadion Manahan tetap pada hari H. pada saat hari pertandingan tepatnya hari Selasa (6/9) juga dijual on the spot," tuturnya.



Skuad Garuda dan Harimau Malaya rencananya akan tiba di kota Solo hari Minggu (4/9) dan keduanya akan melakoni latihan resmi coba Stadion Manahan keesokan harinya.



Selama di Solo, Timnas Indonesia akan menginap di Hotel Alana sedangkan tim Malaysia di Hotel Lor In.



Selain bisa disaksikan di lokasi pertandingan, laga yang rencananya kick off pukul 21.00 WIB tersebut juga akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta RCTI.

Adapun harga tiket yang dijual untuk laga uji coba tersebut yaitu:

Belakang Gawang (Utara-Selatan): Rp 30 Ribu

Tribun Timur: Rp 50 Ribu

Tribun Barat: Rp 100 Ribu

Tribun VIP (tengah): Rp 150 Ribu.