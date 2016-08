Prediksi Hull City vs MU (27/8) Pukul 23.40 di beIn Sport

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Hull City dan Manchester United (MU) sama-sama mengawali musim dengan meraih hasil gemilang hingga pekan kedua.

Apakah duel pekan ini menyajikan perseteruan antara dua skuat penggawa yang bersedia seratus persen mempertahankan kreedo bahwa kemenangan semata-mata milik mereka yang tiada henti berjuang secara berkelanjutan?



Jawaban atas pertanyaan itu didapat setelah Hull City menjamu Manchester United dalam laga Liga Inggris yang digelar di Kingston Communications Stadium, Hull, pada Sabtu, atau Sabtu (27/8/2016) malam, pukul 23.40 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIn Sport2 1.



Kemenangan tentu saja mengukuhkan indikator bahwa MU di bawah arahan pelatih Jose Mourinho berpeluang menyabet gelar Liga Inggris di musim ini. Sementara itu, Hull City masih harus bergulat dengan krisis keuangan yang berujung kepada masa depan perjalanan klub itu.



Akibatnya, Mike Phelan yang membesut Hull City ekstra memutar otak dengan hanya bermodal 13 pemain yang siap turun bertanding. Hanya saja, pertanyaan krusialya, apakah bek tengah Jake Livermore mampu menghadang predator gol sekelas Zlatan Ibrahimovic?



Ibrahimovic menunjukkan taji yang mengancam lini pertahanan lawan. Bermodal kecepatan, kelugasan dan ketepatan memanfaatkan setiap peluang, pemain ini mampu membuat pertahanan lawan ekstra waspada.



Di kubu Hull, Shaun Maloney yang turun bertanding ketika melawan Swansea pada pekan lalu tentu siap menghadapi pasukan MU. Di sini, Phelan tidak mengubah komposisi pemainnya.



Di kubu MU, Chris Smalling berpeluang tampil di awal musim ini setelah skuat Iblis Merah menang 2-0 atas Southampton pada Jumat pekan lalu. Ia dapat saja digantikan oleh Daley Blind di jantung pertahanan manakala melawan Hull City yang mengandalkan serangan balik.



Henrikh Mkhitaryan siap mengukir debutnya dan memberi harapan menjulang bagi MU di musim kompetisi 2016/17.



Komentar manajer:



* Mike Phelan (Hull City):

"Saya tidak akan melontarkan pujian kepada para pemain. Yang ada di sini hanyalah atmosfer bertanding yang melingkupi seluruh stadion, dan setiap penonton nantinya siap melontarkan senyuman."



"Laga pada Sabtu ini merupakan salah satu pertandingan terberat kami di ajang Liga Inggris. Duel akan berlangsung ketat. Para pemain siap memberi penampilan terbaik."



* Jose Mourinho (Manchester United):

"Saya berharap dia (Phelan) tidak kehilangan pekerjaan kalau saja mengalami kekalahan dalam pertandingan nanti. Saya kira, pada kenyataannya ia tampil sebagai asisten manajer terbaik di negeri ini, di Liga Inggris."



"Ia sekarang mengemban tugas di sebuah klub. Ia memotivasi dan menghimpun para penggawa. Dengan begitu, apakah mereka bermain bertahan? Ya. Itulah cara mereka memperoleh poin. Saya beranggapan bahwa ia bakal kehilangan pekerjaan."



Prakiraan susunan pemain:



* Hull City (4-3-3):

Jakupovic (penjaga gawang), Elmohamady, Robertson, Livermore, Davies, Meyler, Huddlestone, Clucas, Snodgras, Hernandez, Diomande



* Manchester United (4-2-3-1):

De Gea (penjaga gawang), Valencia, Shaw, Baily, Smalling, Pogba, Fellaini, Mikhitaryan, Rooney, Martial, Ibrahimovic





Data dan fakta (Opta Facts):



* Hull City menderita 10 kekalahan dan sekali menang dari 11 pertemuan dengan Manchester United di seluruh kompetisi. Kemenangan terakhir skuat berjuluk The Tigers itu pada November 1974 dengan skor 2-0.

* Manchester United meraih tiga kemenangan dari empat laga tandang ke KC Stadium di ajang Liga Inggris (sekali imbang).

* Wayne Rooney membukukan tujuh gol dalam lima laga terakhir melawan Hull City di ajang Liga Inggris. Secara keseluruhan, Rooney berperan dalam 10 gol dalam enam penampilan melawan Hull City (mencetak tujuh gol, dan tiga assists).

* Hull City meraih kemenangan dalam dua laga pembuka Liga Inggris pada musim 2016/17.

* Hull City kalah dalam 19 pertandingan di Liga Inggris musim 2014/15.

* Ibrahimovic mencetak tiga gol dalam dua penampilan di Liga Inggris.

* Hanya delapan pemain yang mampu mencetak gol dalam tiga penampilan di Liga Inggris. Mereka yakni Michael Ricketts, Brian Deane, Adrian Mutu, Dalian Atkinson, Mick Quinn, Diego Costa, Pavel Pogrebnyak dan Michu.



Lima laga terakhir:

(W:menang; L:kalah; D:imbang)



* Hull City: W W W L W



23/8/16 Exeter City 1 - 3 Hull City

20/8/16 Swansea City 0 - 2 Hull City

13/8/16 Hull City 2 - 1 Leicester City

6/8/16 Torino 2 - 1 Hull City

3/8/16 Çaykur Rizespor 1 - 3 Hull City



* Manchester United: W W W D W



19/8/16 Manchester United 2 - 0 Southampton

14/8/16 Bournemouth 1 - 3 Manchester United

7/8/16 Leicester City 1 - 2 Manchester United

3/8/16 Manchester United 0 - 0 Everton

30/7/16 Manchester United 5 - 2 Galatasaray



Head To Head:



24/5/15 Hull City 0 - 0 Manchester United

29/11/14 Manchester United 3 - 0 Hull City

6/5/4 Manchester United 3 - 1 Hull City

26/12/13 Hull City 2 - 3 Manchester United

23/1/10 Manchester United 4 - 0 Hull City



Prediksi hasil laga (Goal.com):



* Hull City 0 - 3 Manchester United (21 persen)

* Hull City 0 - 4 Manchester United (14 persen)

* Hull City 0 - 2 Manchester United (12 persen)



Prediksi Man of the Match (Whoscored):



1.Paul Pogba (58,54 persen)

2.Zlatan Ibrahimovic (29,27 persen)

3.Curtis Davies (4,88 persen)

4.Robert Snodgrass (2,44 persen)

5.Anthony Martial (2,44 persen)



Prediksi hasil laga:



* Hull City: 0

* Manchester United: 4